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    ഹൂതി ആക്രമണം: വിമർശനവുമായി ഖത്തർ

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    ഹൂതി ആക്രമണം: വിമർശനവുമായി ഖത്തർ
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    ദോഹ: റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി വിഭാഗം നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഖത്തർ. ആക്രമണം സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും വ്യോമഗതാഗതത്തിനും നേരെയുള്ള ഭീഷണിയാണിത്.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ സൗദി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യവും പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Houthi Attack on Saudi Airport
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