Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസി​റി​യ​യി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:19 PM IST

    സി​റി​യ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ministry of foreign affairs
    cancel

    ദോ​ഹ: സി​റി​യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. സി​റി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണി​ത്. കൂ​ടാ​തെ, സി​റി​യ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​മാ​ണ്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സി​റി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:syriaQatar NewsQatar condemnsIsrael Attack
    News Summary - qatar condemns on israel attack on syria
    Similar News
    Next Story
    X