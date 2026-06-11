ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ അപലപിച്ചു

ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ അപലപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള തുറന്ന വെല്ലുവിളിയും അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനവുമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കുമുള്ള പിന്തുണയും ഖത്തർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്യായമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രദേശത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ മന്ത്രാലയം മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും സ്ഥാപിക്കാൻ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
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