    Posted On
    date_range 10 May 2026 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 12:19 PM IST

    യു.​എ.​ഇ​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം: ഖ​ത്ത​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: യു.​എ.​ഇ​ക്കു നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഡ്രോ​ൺ -മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ട​ന്ന് സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS: Attacks, UAE, Qatar, Qatar condemns
    News Summary - Qatar condemns attack on UAE
