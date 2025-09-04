Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    4 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:42 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ല​ബ​നാ​നി​ൽ യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ഇ​ന്റ​റിം ഫോ​ഴ്‌​സി​നെ​തി​രെ (യു​നി​ഫി​ൽ) ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്.

    ല​ബ​നാ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സേ​ന​ക്കെ​തി​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    ല​ബ​നാ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

