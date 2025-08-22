Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:50 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ക്ലാ​സി​ക് ചെ​സ് ക​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ

    ഖ​ത്ത​ർ ക്ലാ​സി​ക് ചെ​സ് ക​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ
    ദോ​ഹ: ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ക്ലാ​സി​ക് ചെ​സ് ക​പ്പി​നു​ള്ള മ​ത്സ​രം ഖ​ത്ത​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കും. ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചെ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റ​റാ​യ ഹു​സൈ​ൻ അ​സീ​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ജ​മാ​അ​ത്ത്, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ ജ​നാ​ഹി, ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മ​ഹാ​സ്ന, തു​ർ​ക്കി അ​ൽ കു​വാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​സാ​ബി, ഹ​മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, സൈ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​നി​ര ക​ളി​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റൗ​ദ, വാ​ലി​യാ​ൻ അ​ൽ ഖ​സാ​ബി, ഫാ​ത്തി​മ, അ​സ്മ അ​ൽ ഹ​മ്മ​ദി, ആ​യി​ശ, ഗാ​ദ അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ക്യു.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ദാ​ഹ്ക പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ചെ​സ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

