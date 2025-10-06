Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ​സു​ഡാ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി

    ​സു​ഡാ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി
    സു​ഡാ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സേവന​പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട​ഖത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ

    ദോ​ഹ: വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സു​ഡാ​നി​ലെ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി. സു​ഡാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ന​ദി​ക​ളി​ൽ ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ക്കു​ക​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്, ഭ​ക്ഷ​ണ-​പാ​ർ​പ്പി​ട-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഖാ​ർ​ത്തൂം, വൈ​റ്റ് നൈ​ൽ, അ​ൽ ജ​സീ​റ, റി​വ​ർ നൈ​ൽ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​ള​യ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​ത്. ശ​ര​ത്കാ​ലം അ​ടു​ക്കു​ക​യും രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:SudanQatar Newsgulf news malayalamQatar Charity Project
    News Summary - Qatar Charity provides aid to disaster victims in Sudan
