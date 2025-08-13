Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഘാ​ന​യി​ൽ ‘ഖ​ലീ​ഫ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:21 AM IST

    ഘാ​ന​യി​ൽ ‘ഖ​ലീ​ഫ സ്കൂ​ൾ’ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    150 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്കൂ​ളാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്
    ഘാ​ന​യി​ൽ ‘ഖ​ലീ​ഫ സ്കൂ​ൾ’ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ഘാ​ന​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ത​മാ​ലെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ

    ആ​രം​ഭി​ച്ച ഖ​ലീ​ഫ സ്കൂ​ൾ

    ദോ​ഹ: ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും നേ​രി​ടു​ന്ന ഘാ​ന​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ത​മാ​ലെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടൊ​യാ​ണ് ‘ഖ​ലീ​ഫ സ്കൂ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്ന് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ്, ഡൈ​നി​ങ് റൂം, ​ലൈ​ബ്ര​റി, ശു​ചി​ത്വ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 150 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്കൂ​ൾ, ഭാ​വി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം ഘാ​ന​യി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​നി​ര​ങ്ങി​യാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​രി​ധി ക​വി​യു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ചി​ല​ർ പ​ഠ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് താ​മ​ലെ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹീം യാ​കു​ബു പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ര​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ ഇ​ദ് രി​സ് റ​ഹി​മ, ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ 90 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​റ​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar charitySchoolsghanalaunches
    News Summary - Qatar Charity launches ‘Khalifa School’ in Ghana
    Similar News
    Next Story
    X