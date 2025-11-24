പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്text_fields
ദോഹ: ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്കും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്കും അനുസൃതമായാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡേറ്റ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, എല്ലാ പുതിയ വിവരങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഖത്തർ നാഷനൽ വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഇത് സഹായകമാകുമെന്ന് ക്യു.സി.ബി അറിയിച്ചു. ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽനിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register