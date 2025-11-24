Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 1:17 PM IST

    പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ്‌ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഖ​ത്ത‌​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്

    പു​തി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ‌ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്
    പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ്‌ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഖ​ത്ത‌​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്
    ദോ​ഹ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഡേ​റ്റ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, എ​ല്ലാ പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാ​നും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ബ്രൗ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്ട​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പ്ലാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക്യു.​സി.​ബി അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:gulfnewsQatargulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar Central Bank launches new mobile app
