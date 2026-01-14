Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 1:28 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ട്ട​ക​മേ​ള​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം

    ഷ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ ല്ബു​സൈ​റി​ൽ അ​ൽ മ​സാ​യി​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ട്ട​ക​മേ​ള​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം
    ഷ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ ല്ബു​സൈ​റി​ൽ അ​ൽ മ​സാ​യി​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ട്ട​ക മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ട്ട​ക​മേ​ള ‘ജ​സീ​ല​ത് അ​ൽ അ​ത്ത’​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം. സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ -സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മേ​ള ഷ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ ല്ബു​സൈ​റി​ലെ അ​ൽ മ​സാ​യി​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ മ​ഗാ​തീ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ 31 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഒ​ട്ട​ക ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. അ​ൽ മ​ഗാ​തീ​ർ, അ​സാ​യേ​ൽ, മു​ജാ​ഹിം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 119 റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ൽ മ​ഗാ​തീ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 37 റൗ​ണ്ടു​ക​ളും അ​സാ​യേ​ലി​ൽ 44 റൗ​ണ്ടു​ക​ളും മു​ജാ​ഹിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 38 റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ൽ മ​ഗാ​തീ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 21 വ​രെ​യും അ​സാ​യേ​ൽ ജ​നു​വ​രി 22 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 1 വ​രെ​യും മു​ജാ​ഹിം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ​യും ന​ട​ക്കും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 56 ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും 149 പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മേ​ള​യു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ത്വ​മോ ഹോ​ർ​മോ​ൺ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ​ഒ​ട്ട​ക​പ്പ​ന്ത​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'ജ​സീ​ല​ത് അ​ൽ-​അ​ത്ത' ക​വി​താ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച ക​വി​ത​ക്ക് 30,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'റാ​ഇ അ​ൽ ന​സ​ർ' എ​ന്ന പു​തി​യ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക -ഗ​ൾ​ഫ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​മേ​ള​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​പ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

