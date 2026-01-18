Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Jan 2026 12:10 PM IST
    date_range 18 Jan 2026 12:10 PM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​യോ​ജി​ത നീ​ക്കം വേ​ണം -ഖ​ത്ത​ർ

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​യോ​ജി​ത നീ​ക്കം വേ​ണം -ഖ​ത്ത​ർ
    ഒ.​ഐ.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ്

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ​അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​യോ​ജി​ത നീ​ക്കം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫി​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​ഫ്ഗാ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗം ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘ദോ​ഹ പ്രോ​സ​സി’​ന് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ഫ്ഗാ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ ദോ​ഹ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക. അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ കാ​വ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വാ​ദം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നും മാ​നു​ഷി​ക -വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

