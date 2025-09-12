Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ ആക്രമണം:...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 6:23 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 6:23 PM IST

    ഖത്തർ ആക്രമണം: ഇസ്രായേൽ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസിഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡേവിഡ്​ അഹദ്​ ഹൊർസാന്‍റിയെ ആണ് വിളിച്ചുവരുത്തി​ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്​
    ഖത്തർ ആക്രമണം: ഇസ്രായേൽ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസിഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി യു.എ.ഇ
    cancel

    ദുബൈ: ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഹമാസ്​ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസിഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി യു.എ.ഇ. യു.എ.ഇയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വകുപ്പ്​ സഹമന്ത്രി റീം ബിൻത്​ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹാഷിമിയാണ്​ ഇസ്രായേൽ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസിഡർ ഡേവിഡ്​ അഹദ്​ ഹൊർസാന്‍റിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ദോഹ ആക്രമണത്തിലും തുടർന്ന്​ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലും ശക്​തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്​. ഖത്തറിനെതിരെ ഇസ്രായോൽ നടത്തിയത്​ ഭീരുത്വപരമായ ​ആക്രമണമാണെന്ന്​ റീം ബിൻത്​ ഇ​ബ്രാഹിം അൽ ഹാഷിമി പറഞ്ഞു. നിരുത്തരവാദപരമായ ഈ ആക്രമണം ഖത്തറിന്‍റെ പരമാധികാരത്തിന്​ മേലുള്ള നഗ്​നമായ ലംഘനമാണ്​. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിനും യു.എൻ ചാർട്ടറിനും നേരെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്രമണം പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണ്​. ഖത്തറിന്‍റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഗൾഫ്​ സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അൽ ഹാഷിമി പറഞ്ഞു. ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള ഏത്​ ആക്രമണവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ​ സുരക്ഷ സംവിധാനത്തിന്​ നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി വിലയിരുത്തും.

    ​പ്രകോപനപരവും ആക്രമണപരവുമായ സമീപനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥിരതയും സമാധാനവും കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മേഖലയെ ഗുരുതരമായ പാതയിലേക്ക്​ തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം നടപടികൾ ഒരിക്കലും അംഗീകാരിക്കാനാവില്ലെന്നും അൽ ഹാഷിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QatarNewsUAEIsraeli ambassadorIsraeli attack
    News Summary - Qatar attack: UAE summons Israeli deputy ambassador
    Similar News
    Next Story
    X