വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഖത്തർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുtext_fields
ദോഹ: വയോജനങ്ങളുടെ പ്രായം, ആരോഗ്യം, ബോധശേഷി എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതീതമായി, അവരുടെ അന്തസ്സും മാനവികതയും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രാജ്യം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് ഖത്തർ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 63ാമത് മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ സ്ഥിരം മിഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽറഹ്മാൻ സുൽത്താൻ അൽ മർസൂഖിയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
2022-ലെ 9ാം നമ്പർ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തരി ഭരണഘടന, ഖത്തർ നാഷണൽ വിഷൻ 2030, നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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