Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:41 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി​പൂ​ർ​വ പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണം -ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി​പൂ​ർ​വ പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണം -ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സെ​ഷ​നി​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​മ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി​പൂ​ർ​വ പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 80ാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും സി​റി​യ​ൻ ഗോ​ലാ​ൻ അ​റ​ബ് ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ലാ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​മ​യാ​ണ് നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​കാ​ധി​നി​വേ​ശ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​വും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലും സി​റി​യ​ൻ ഗോ​ലാ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ലും ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സൈ​നി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക -സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ​ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അ​ഭി​പ്രാ​യം യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ത​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ചു. ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ​ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​ർ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്നും എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineGulf NewsQatar News
    News Summary - Qatar asks Just redress in palestine issue
    Similar News
    Next Story
    X