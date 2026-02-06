Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 9:18 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കം
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    'രാ​ഗ​സ​ന്ധ്യ സീ​സ​ൺ 2' ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 'രാ​ഗ​സ​ന്ധ്യ സീ​സ​ൺ 2' അ​ബു ഹ​മു​ർ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ പ്രൗ​ഢ പ​രി​സ​മാ​പ്തി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് സ​ഫ​വാ​ട്ട​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഷ്റ​ഫ് അ​മ്പ​ല​ത്ത്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് വെ​ൽ​കെ​യ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് ഗ്രാ​ന്റ്മാ​ൾ, അ​ഷ്റ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ണ്ഡി​ത​നും സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ ഉ​സ്താ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പ​ല​പ്പെ​ട്ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സൂ​ഫി സം​ഗീ​തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് മൊ​യ്ദു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് മ​മ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​പ്പി ബേ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് ചെ​മ്മാ​പ്പി​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് ഗ്യാ​ല​ക്സി, അ​ഷ്റ​ഫ് നാ​ട്ടി​ക, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​ന്ന​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, അ​ഷ്റ​ഫ് ലു​ലു, കെ.​എം.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ഷ്റ​ഫ് ഫാ​ർ​മ​സി, കെ.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ഷ്റ​ഫ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് തു​റ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summitanniversaryqatar​
    News Summary - Qatar Ashraf Summit Anniversary
    Similar News
    Next Story
    X