    Qatar
    Posted On
    24 Jan 2026 12:43 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 12:43 PM IST

    സൈ​നി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ​യ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന
    ​ദോ​ഹ: സൈ​നി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന. സൈ​നി​ക -സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​നു കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ​യ​ൻ​സ​സ്’ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സൈ​നി​ക കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​നി​മ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, സൈ​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴി​സി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശാ​സ്ത്ര-സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സൈ​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​മു​ഖ സൈ​നി​ക കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും മി​ക​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ദേ​ശീ​യ സൈ​നി​ക ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ -പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ലി​റ്റ​റി കോ​ള​ജ്, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഗ​നിം അ​ൽ ഗ​നീം നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി, ​അ​ൽ സ​ഈം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ എ​യ​ർ കോ​ള​ജ്, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് സെ​ന്റ​ർ, ​മി​ലി​റ്റ​റി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ​സൈ​ബ​ർ സ്പേ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സൈ​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

