Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightക​താ​റ അ​റ​ബി​ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:32 AM IST

    ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    11 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 183 പേ​ർ ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി
    ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ 11ാമ​ത് അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ 11ാമ​ത് അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച​​തും പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ത്ത​​തു​​മാ​​യ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ള്‍, ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ​​പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ൾ​പ്പെ​​ടെ അ​​റ​​ബ് ലോ​​ക​​ത്തെ മി​​ക്ക രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ നി​​ന്നും ല​​ഭി​​ച്ച അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​താ​റ പ്രൈ​സ്​ പു​ര​സ്​​കാ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​കെ 1908 കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ​ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് 44 നോ​വ​ലു​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​താ​റ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ​​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ സു​ലൈ​ത്തി, പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​റ​ബ് വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ, ഏ​ക​ദേ​ശം 17,110 എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ന്നും അ​തി​ൽ ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 183 പേ​ർ ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നി​ര​വ​ധി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ, നോ​വ​ലു​ക​ൾ: ഹാ​മി​ദ് അ​ൽ-​റു​ഖൈ​മി (യ​മ​ൻ) -ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് ഓ​ഫ് മെ​മ്മ​റി, ​റൂ​ള ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഘ​നിം (ഫ​ല​സ്തീ​ൻ) - നോ​വ​ൽ: എ ​സൈ​ഗ് ഓ​ഫ് ഫ്രീ​ഡം, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​ബൈ​തി (ഫ​ല​സ്തീ​ൻ) - നോ​വ​ൽ: ദി ​കു​ക്ക് ഹു ​ഈ​റ്റ് ഹി​സ് ഹാ​ർ​ട്ട്. ​ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ വി​ജ​യി​ക്കും 30,000 ഡോ​ള​ർ വീ​തം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. വി​ജ​യി​ച്ച നോ​വ​ലു​ക​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്യും.

    ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ, നോ​വ​ലു​ക​ൾ: ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ബി​ർ ഹു​സൈ​ൻ (ഈ​ജി​പ്ത്) - യാ​ഫി, സ​അ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഇ​റാ​ഖ്) - ഷാ​ഡോ ഓ​ഫ് ദി ​സ​ർ​ക്കി​ൾ, ​മ​റി​യം ഗോ​ഷ് (ഫ​ല​സ്തീ​ൻ) - എ ​ഡ്രീം ഓ​ൺ ദി ​ഐ​ലാ​ഷ​സ് ഓ​ഫ് ഗ​ലീ​ലി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 30,000 ഡോ​ള​ർ വീ​തം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ​ഡോ. ​സാ​മി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖൂ​ദാ (ജോ​ർ​ഡ​ൻ), ​ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് അ​ൽ മ​സ്ബാ​ഹി (മൊ​റോ​ക്കോ) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ​റ​ബീ​ഹ് ഫ​രീ​ദ് മു​ർ​ഷി​ദ് (സി​റി​യ) - ജി​മ ആ​ൻ​ഡ് ജു​മ ഇ​ൻ ഔ​ർ നോ​ൺ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ​സ്, ​സ​മീ​റ ബി​ൻ ഈ​സ (അ​ൾ​ജീ​രി​യ) -സി​വാ​ർ, ​നൈ​മ ഫ​ന്നൂ (മൊ​റോ​ക്കോ) - വി​ങ്സ് ഓ​ഫ് വു​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 15,000 ഡോ​ള​ർ വീ​തം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​നോ​വ​ലു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    ച​രി​ത്ര നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മ​ർ അ​ൽ ജ​മാ​ലി (ടു​ണീ​ഷ്യ) ദി​യ​ൻ ബീ​ൻ ഫു: ​എ ഹി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ് ദൂ​സ് നെ​ഗ്ല​റ്റ​ഡ് ബൈ ​ഹി​സ്റ്റ​റി എ​ന്ന നോ​വ​ലും ഖ​ത്ത​രി നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഹു​ദാ അ​ൽ-​നൈ​മി സ​ഫ്രാ​ന എ​ന്ന നോ​വ​ലും പു​ര​സ്‌​കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ​ത​രം സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsWinners announcedgulf news malayalam
    News Summary - Qatar Arabic Novel Prize winners announced
    Similar News
    Next Story
    X