Madhyamam
    19 Sept 2025 12:21 PM IST
    ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ

    ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ
    ദോ​ഹ: ക​താ​റ 11ാമ​ത് അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ​ത​രം സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ത​രി​ച്ച സൗ​ദി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും ക​വി​യു​മാ​യ ഗാ​സി അ​ൽ ഗു​സൈ​ബി​യെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ബ​ഹു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം, ക​രി​യ​ർ, സാ​ഹി​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​ക​താ​റ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ​ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹീം അ​ൽ സ​യീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച നോ​വ​ലു​ക​ൾ, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത നോ​വ​ലു​ക​ൾ, യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ച​രി​ത്ര നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ്, ഖ​ത്ത​റി നോ​വ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​താ​റ ബു​ക്ഫെ​യ​റും ന​ട​ക്കും. അ​റ​ബ്​ സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നോ​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ക​താ​റ 11ാമ​ത് അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​കെ 44 നോ​വ​ലു​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള​ത്. ക​താ​റ പ്രൈ​സ്​ പു​ര​സ്​​കാ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​കെ 1908 കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ​ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​ക​ളു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

