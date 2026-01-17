Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​തി​ന്യാ​യ ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യം സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി മു​ഹ​ന്ന​ദി ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള നോ​ട്ട​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫീ​സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ, ചാ​രി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ല്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കും ഫീ​സി​ല്ല. ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ദ്യ​ത്തെ നോ​ട്ട​റൈ​സേ​ഷ​നും ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും ഫീ​സ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം കു​ടും​ബ​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും ഫീ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി​യു​ടെ ഫീ​സ് മു​ന്നൂ​റ് റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു.

    കൃ​ഷി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഫീ​സ് വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 0.25 ആ​ക്കി.

    നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ടൈ​റ്റി​ൽ ഡീ​ഡ് റി​പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് ഫീ​സ് അ​ഞ്ഞൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റാ​ക്കി. ടൈ​റ്റി​ൽ ഡീ​ഡ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഫീ​സ് മു​ന്നൂ​റ് റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റാ​ക്കി​യും കു​റ​ച്ചു.

    ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ള ഫീ ​നൂ​റി​ൽ നി​ന്ന് അ​മ്പ​താ​ക്കി കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഫീ ​ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​രു​നൂ​റ് റി​യാ​ലാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു.

    അ​റു​പ​ത് വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ഫീ​സി​ല്ല.

