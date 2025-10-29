Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:24 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ 21 അം​ഗ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ 21 അം​ഗ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീം

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള 21 അം​ഗ ഖ​ത്ത​ർ ടീ​മി​നെ കോ​ച്ച് അ​ൽ​വാ​രോ മെ​ജി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ സ​ദ്ദ്, അ​ൽ ദു​ഹൈ​ൽ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​റ്റ​ലി, സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക, ബൊ​ളീ​വി​യ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് യു​വ അ​ന്നാ​ബി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ​ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കും ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ബൊ​ളീ​വി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക.

    റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡി​ന്റെ മു​ൻ സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക്കാ​യ അ​ൽ​വാ​രോ മെ​ജി​യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഖ​ത്ത​രി യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഠി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. 1991ൽ ​നാ​ലാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​താ​ണ് എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.

    Show Full Article
