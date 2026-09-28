ഖത്തർ യുഎഇ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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ഖത്തർ യുഎഇ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Qatari and UAE Ministers Discuss Ties
ദോഹ: ഖത്തർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സാലിഹ് അൽ ഖുലൈഫി, യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ശൈഖ് ശഖ്ബൂത് ബിൻ നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81ാമത് ജനറൽ അസംബ്ലി സമ്മേളനത്തിനിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ചയായി.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും സംയുക്ത ഏകോപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു.
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