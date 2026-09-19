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    ഖത്തർ -സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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    ഖത്തർ -സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
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    ഖത്തർ -സൗദി അറേബ്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    ദോഹ: ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ലഖ്‌വിയ കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദുമായി റിയാദിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    ഖത്തർ -സൗദി കോഓർഡിനേഷൻ കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള സുരക്ഷാ -സൈനിക സമിതിയുടെ നാലാമത് യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇരുനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച. യോഗത്തിൽ ഖത്തറും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു.

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    News Summary - Qatar and Saudi Interior Ministers Hold Meeting in Riyadh
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