Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസുരക്ഷാ സഹകരണം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 July 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 1:48 PM IST

    സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഖത്തറും പാകിസ്താനും; ദോഹയിൽ ചർച്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഖത്തറും പാകിസ്താനും; ദോഹയിൽ ചർച്ച നടത്തി
    cancel

    ദോഹ: ഖത്തറും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദോഹയിൽ ഉന്നതതല ചർച്ച നടന്നു.ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ലഖ്‌വിയ) കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, പാകിസ്താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുഹ്സിൻ റാസ നഖ്‌വിയുമായാണ് തിങ്കളാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

    സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ഇരുമന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിവിധ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിശകലനം ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar and Pakistan hold talks in Doha to strengthen security cooperation
    Similar News
    Next Story
    X