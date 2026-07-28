സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഖത്തറും പാകിസ്താനും; ദോഹയിൽ ചർച്ച നടത്തി

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Posted Ondate_range 28 July 2026 1:48 PM IST
Updated Ondate_range 28 July 2026 1:48 PM IST
സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഖത്തറും പാകിസ്താനും; ദോഹയിൽ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Qatar and Pakistan hold talks in Doha to strengthen security cooperation
ദോഹ: ഖത്തറും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദോഹയിൽ ഉന്നതതല ചർച്ച നടന്നു.ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ലഖ്വിയ) കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, പാകിസ്താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുഹ്സിൻ റാസ നഖ്വിയുമായാണ് തിങ്കളാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ഇരുമന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിവിധ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിശകലനം ചെയ്തു.
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