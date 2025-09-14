Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    14 Sept 2025 7:53 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 7:53 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും

    ഒ​മാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി​യു​​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സു​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഖ​ന​നം, ടൂ​റി​സം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി, ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി-​ഖ​ത്ത​രി സം​യു​ക്ത ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്ക​ൽ, വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​ക​ൾ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര വി​നി​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​യു​ക്ത ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഥാ​നി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ്, ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ, ഭ​ക്ഷ്യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, എ​സ്.​എം.​ഇ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സം​യു​ക്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നി, ഖ​ത്ത​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​അ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​യു​മാ​യി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​മാ​നി ഉ​ൽ​പ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, മു​സ​ന്ദം, സ​ലാ​ല, ദോ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രൂ​സു​ക​ളും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും പോ​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ, കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    വ്യാ​പാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ത്ത​രി ഫ്രീ ​സോ​ണു​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളെ ഇ​ൻ​കു​ബേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​തൃ​ക പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി പാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ, വ്യാ​പാ​ര കോ​ട​തി​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ൽ​ഫ​ർ​ദാ​ൻ, യു.​സി.​സി, ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്, അ​ൽ​മാ​ന, ബി​ൻ ഷെ​യ്ഖ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ഖ​ത്ത​റി ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    TAGS:increaseQatarOman
    News Summary - Qatar and Oman to increase bilateral trade
