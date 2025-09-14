ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ഖത്തറും ഒമാനുംtext_fields
ദോഹ: ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി ഒമാൻ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രി ഖാഈദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ യൂസുഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം ഖത്തറിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ഖനനം, ടൂറിസം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഹരിത ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ നടന്നു. ഒമാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിസിനസ് നേതാക്കൾ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ഖത്തർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ് അൽ സുവൈദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു.
ഖത്തർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഒമാനി-ഖത്തരി സംയുക്ത ബിസിനസ് കൗൺസിൽ സജീവമാക്കൽ, വ്യാപാരമേളകൾ, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര വിനിമയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംയുക്ത കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യാപാര പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഖത്തർ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ശൈഖ് ഫൈസൽ ബിൻ ഥാനി ബിൻ ഫൈസൽ ആൽഥാനിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ, പെട്രോകെമിക്കൽസ്, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഭക്ഷ്യ വ്യവസായങ്ങൾ, എസ്.എം.ഇ വികസനം എന്നിവയിലെ സഹകരണം ഇരുപക്ഷവും ചർച്ചചെയ്തു. സംയുക്ത പരിപാടികളിലൂടെ ഒമാനി, ഖത്തരി ഉൽപന്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.ഖത്തർ ടൂറിസം അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സഅദ് ബിൻ അലി അൽ ഖർജിയുമായി പ്രതിനിധി സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഖത്തറിൽ ഒമാനി ഉൽപന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, മുസന്ദം, സലാല, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രൂസുകളും ഉത്സവങ്ങളും പോലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഖത്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അതിയ്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ, കാർഷിക, മത്സ്യബന്ധന ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഒമാനി തുറമുഖങ്ങളെ ഖത്തരി ഫ്രീ സോണുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാതൃക പഠിക്കുന്നതിനായി പ്രതിനിധി സംഘം ഖത്തർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാർക്കും സന്ദർശിച്ചു. വാണിജ്യ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിക്ഷേപ, വ്യാപാര കോടതിയും സന്ദർശിച്ചു.
ആൽഫർദാൻ, യു.സി.സി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിങ്, അൽമാന, ബിൻ ഷെയ്ഖ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഖത്തറി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ടൂറിസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു.
