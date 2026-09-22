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    യു.​എ​ൻ. ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും

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    യു.​എ​ൻ. ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും
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    ദോ​ഹ: ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭാ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 81ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖത്തർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പങ്കെടു​ക്കും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ സെഷനിൽ ഖത്തർ അ​മീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കും. ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും അ​മീ​റി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി, ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്നിവർ നേരത്തേ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അമേരിക്കയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്​.


    ശൈ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ദോ​ഹ: യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​രേ​ത​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നാ​യി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ച്ച അ​മീ​ർ, രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ദൂ​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്ക് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Qatar Amir to address the UN General Assembly
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