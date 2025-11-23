Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ അമീർ കോംഗോ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 9:51 AM IST

    ഖത്തർ അമീർ കോംഗോ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ദോഹ ഫ്രെയിം വർക് എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ പീസ് കരാർ സാധ്യമാക്കിയതിന് ഖത്തർ അമീറിന് അഭിനന്ദനം
    ഖത്തർ അമീർ കോംഗോ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും കോം​ഗോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫെ​ലി​ക്സ് ഷി​സ​കെ​ദി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോഹ: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും കോംഗോ (ഡി.ആർ.സി) പ്രസിഡന്റ് ഫെലിക്സ് ഷിസകെദിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കോംഗോയുടെ തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓഫിസിലാണ് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ആദ്യമായി കോംഗോയിൽ എത്തിയ ഖത്തർ അമീറിനെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും പ്രസിഡന്റ് ഫെലിക്സ് ഷിസകെദി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അമീറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സന്ദർശനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ അമീറിനും ഖത്തറിനുമുള്ള ഇടപെടലുകളെയും ഡി.ആർ.സി സർക്കാരും കോംഗോ റിവർ അലയൻസും (എം 23 മൂവ്‌മെന്റ്) തമ്മിലുള്ള ദോഹ ഫ്രെയിംവർക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ പീസ് ഒപ്പുവെച്ചതിനെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇരു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാന പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് മികച്ച നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം ശ്രദ്ധേയമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഖത്തർ അമീർ പറഞ്ഞു. പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അമീർ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലും ലോകമെമ്പാടും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ തുടരാൻ ഖത്തർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അമീർ വിശദീകരിച്ചു.

    കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും നിക്ഷേപത്തിലുമുള്ള സഹകരണം, കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ചയായി. അമീരി ദിവാൻ മേധാവി അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖുലൈഫി, വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുലൈഫി, വാണിജ്യ വ്യവസായ സഹമന്ത്രി ഡോ. അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സഈദ്, ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഡി.ആർ.സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ഗതാഗത, വാർത്ത വിനിമയ, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായ ജീൻ പിയറി ബെംബ, യുവജനകാര്യ മന്ത്രി ഗ്രേസ് എമി കുട്ടിനോ, പ്രസിഡന്റിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആന്റണി കിൻസോ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.തുടർന്ന് അമീറിനും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും ആദരസൂചകമായി ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്ന് നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar ameerGulf NewsKongo
    News Summary - Qatar Ameer met kongo president
    Similar News
    Next Story
    X