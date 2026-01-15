Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് സി​രി​യം പ്ലാ​റ്റി​നം അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ടം

    സി​രി​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട 2025ലെ ​ഓ​ൺ ടൈം ​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് റി​വ്യൂ​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് സി​രി​യം പ്ലാ​റ്റി​നം അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ടം
    ​ദോ​ഹ: ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്ത് വീ​ണ്ടും അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം. സി​രി​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട 2025ലെ ​ഓ​ൺ ടൈം ​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് റി​വ്യൂ​വി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ച് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ​യി​ൽ ​84.42 ശ​ത​മാ​നം കൃ​ത്യ​ത കൈ​വ​രി​ച്ചാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്, വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റി​നം അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​റ് ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം 1,98,303ല​ധി​കം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി അ​ഭി​മാ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2024ൽ 82.83 ​ശ​ത​മാ​നം കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ നി​ര​ക്കു​മാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്, 2025ൽ ​അ​ത് 84.42 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം, ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ആ​കാ​ശ​പാ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്തെ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ണ് സി​രി​യം ഓ​ൺ ടൈം ​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് റി​വ്യൂ. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​ത്തി​ന് 15 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ഗേ​റ്റി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​ത​യു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. 600ല​ധി​കം സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് ഫ​ലം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​ കേ​വ​ലം സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​പു​ല​മാ​യ റൂ​ട്ട് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​രി​യ​റു​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ​ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നെ സി​രി​യം സി.​ഇ.​ഒ ജെ​റ​മി ബോ​വ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ കൃ​ത്യ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 90.02 ശ​ത​മാ​നം കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യോ​ടെ മെ​ക്സി​കോ​യു​ടെ 'ഏ​റോ മെ​ക്സി​കോ' ആ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. സൗ​ദി​യ, എ​സ്.​എ.​എ​സ്, അ​സു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളും ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

