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    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 6:24 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 6:24 PM IST

    ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ ആഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും

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    ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ ആഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും
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    ദോഹ: ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഇറാഖിലെ ഇർബിൽ എന്നീ വിമാന സർവിസുകൾ ആഗസ്റ്റ് എട്ടു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ഖത്തർ എയർവേസ് അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    നേരത്തെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 23 മുതൽ ഈ സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. സർവിസുകൾ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി യാത്രക്കാർ ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:qatar airwaysGulf NewsflightsBahrain-Kuwait
    News Summary - ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും
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