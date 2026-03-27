    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 7:15 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ദോ​ഹ: വ്യോ​മ​പാ​ത ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് 50 ല​ധി​കം ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ടി​ക്ക​റ്റ് കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

