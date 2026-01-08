Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:27 AM IST

    കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് ലോ​കാം​ഗീ​കാ​രം

    ''സി​റി​യം എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റി​നം അ​വാ​ർ​ഡ്'' തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ 'സി​റി​യം' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025-ലെ ​ഓ​ൺ-​ടൈം പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് റി​വ്യൂ​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് പ്ലാ​റ്റി​നം അ​വാ​ർ​ഡ്. ഭൂ​മ​ധ്യ​രേ​ഖാ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ലും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. ഏ​റ്റ​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഹ​ബ്ബ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​ട്ടും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​ച്ച​ട​ക്കം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സി​റി​യം സി.​ഇ.​ഒ ജെ​റ​മി ബോ​വ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ 304 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 170ൽ ​അ​ധി​കം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക​മ്പ​നി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച 10 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. 2,51,864 സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ 84.70 ശ​ത​മാ​നം കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​റു​നൂ​റി​ല​ധി​കം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് സി​റി​യം ഈ ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:qatar airwaysglobal recognitionqatar​dedication
