    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:20 PM IST

    ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്

    18 പു​തി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്
    ദോ​ഹ: യു.​എ​സി​ലെ 18 പു​തി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ (ഐ.​എ.​ജി) പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​യ​ർ ലിം​ഗ​സ്, ലെ​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള കോ​ഡ്‌​ഷെ​യ​ർ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ യു.​എ​സി​ലെ 18 റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    2024ലാ​ണ് എ​യ​ർ ലിം​ഗ​സു​മാ​യി കോ​ഡ്‌​ഷെ​യ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡ​ബ്ലി​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബോ​സ്റ്റ​ൺ, ക​ണ​ക്റ്റി​ക്ക​ട്ടി​ലെ ബ്രാ​ഡ്‌​ലി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, ക്ലീ​വ്‌​ലാ​ൻ​ഡ്, ഇ​ന്ത്യാ​നാ​പൊ​ളി​സ്, മി​നി​യാ​പൊ​ളി​സ്, നാ​ഷ്‌​വി​ല്ലെ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്, ഒ​ർ​ലാ​ൻ​ഡോ, ഫി​ല​ദ​ൽ​ഫി​യ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 യു.​എ​സ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഐ​റി​ഷ് കാ​രി​യ​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡ് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് എ​യ​ർ ലിം​ഗ​സു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ-​എ​ൽ പ്രാ​റ്റ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ (ബി.​സി.​എ​ൻ) മു​ൻ​നി​ര ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ലെ​വ​ലു​മാ​യു​ള്ള കോ​ഡ്ഷെ​യ​ർ ക​രാ​ർ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് വീ​ണ്ടും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ബോ​സ്റ്റ​ൺ, ലോ​സ് ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ്, മി​യാ​മി, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്, സാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ, ബ്യൂ​ണ​സ് ഐ​റി​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലെ​വ​ൽ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് കോ​ഡ് പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മി​ക​ച്ച​തും വി​പു​ല​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ തി​യ​റി ആ​ന്റി​നൊ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​യ​ർ ലിം​ഗ​സ്, ലെ​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്, യു.​എ​സി​ലേ​ക്കും സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും 18 അ​ധി​ക റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് യു.​എ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണെ​ന്ന് ​എ​യ​ർ ലിം​ഗ​സ് ചീ​ഫ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ സൂ​സ​ൻ കാ​ർ​ബെ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വീ​ണ്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും കോ​ഡ്ഷെ​യ​ർ ക​രാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണെ​ന്ന് ​ലെ​വ​ൽ ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് ഓ​ഫി​സ​ർ ലൂ​സി​യ അ​ഡ്രോ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ലെ​വ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:qatar airwaysGulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
