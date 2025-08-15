Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:22 PM IST

    ആ​ങ്ക​ർ പ​വ​ർ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്

    ആ​ങ്ക​ർ പ​വ​ർ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്
    ദോ​ഹ: ആ​ങ്ക​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത മോ​ഡ​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കാ​ബി​ൻ -ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ബാ​ഗേ​ജു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഓ​വ​ർ ഹീ​റ്റി​ങ്, തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച A1647, A1652, A1681, A1689, A1257, പ​വ​ർ കോ​ർ 10,000, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച A1642, A1647, A1652 പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​യ​ർ​വേ​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യാ​ത്ര​ക്കു മു​മ്പ് ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ത്തെ മ​റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ മി​ക്ക​തും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ലി​ഥി​യം അ​യ​ൺ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് കാ​ര​ണം.

