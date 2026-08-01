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    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 11:51 AM IST

    ഖത്തർ എയർവേസ് ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത് സർവിസ് വിലക്ക് നീട്ടി

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    ഖത്തർ എയർവേസ് ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത് സർവിസ് വിലക്ക് നീട്ടി
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    ദോഹ: മേഖലയിലെ സുരക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഇറാഖിലെ എർബിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസ് വിലക്ക് നീട്ടി ഖത്തർ എയർവേസ്. ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ നിലവിൽ സർവിസ് നിർത്തിവെച്ചതായി ഖത്തർ എയർവേസ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    നേരത്തേ ജൂലൈ 31വരെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സർവിസുകൾ ഖത്തർ എയർവേസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ, സംഘർഷങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസ് വിലക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വിമാന സർവിസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:qatar airwaysBahrainKuwaitQatar News
    News Summary - Qatar Airways Bahrain, Kuwait service,
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