Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:56 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സും ചൈ​ന സ​തേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സും ചൈ​ന സ​തേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ചൈ​ന​യി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വീ​ക്ക് അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ ദോ​ഹ​ക്കും ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡ്ഷെ​യ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സും ചൈ​ന സ​തേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സും ത​മ്മി​ൽ തീ​രു​മാ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി, ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ, ബെ​യ്ജി​ങ് ഡാ​ക്സി​ങ്ങി​നും ദോ​ഹ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ചൈ​ന സ​തേ​ൺ ന​ട​ത്തു​ന്ന നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡ് പ​ങ്കി​ടും.

    അ​തു​പോ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​മ്മാ​ൻ, ആ​ത​ൻ​സ്, ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ, കൈ​റോ, ദാ​റു​സ്സ​ലാം, മ​ഡ്രി​ഡ്, മ്യൂ​ണി​ച്ച് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 15 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൈ​ന സ​തേ​ൺ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കും.

    2025ൽ ​സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി 170ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചൈ​നീ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ​2024 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ഗ്വാ​ങ്‌​ഷൗ​വി​നും ദോ​ഹ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ചൈ​ന സ​തേ​ൺ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് കോ​ഡ് ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്വാ​ങ്‌​ഷൗ​വി​ൽ നി​ന്നും ബെ​യ്ജി​ങ് ഡാ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള കോ​ഡ്ഷെ​യ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി, ദോ​ഹ​ക്കും ചൈ​ന​യി​ലെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ചെ​ങ്‌​ഡു ടി​യാ​ൻ​ഫു, ചോ​ങ്കി​ങ്, ഹാ​ങ്‌​ഷൗ, ഷാ​ങ്ഹാ​യ് എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചൈ​ന സ​തേ​ൺ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡ് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar airwaysairlinesflight servicesincreaseChina
    News Summary - Qatar Airways and China Southern Airlines increase flight services
    Similar News
    Next Story
    X