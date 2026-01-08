Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    8 Jan 2026 6:38 AM IST
    8 Jan 2026 6:38 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന് ആ​ഗോ​ള തി​ള​ക്കം; ആ​രോ​ഗ്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 18ാം സ്ഥാ​നം

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, കു​റ​ഞ്ഞ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ്
    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന് ആ​ഗോ​ള തി​ള​ക്കം; ആ​രോ​ഗ്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 18ാം സ്ഥാ​നം
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വീ​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. നം​ബി​യോ​യു​ടെ 2026ലെ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് പ്ര​കാ​രം 18ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദ്യ 20ൽ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക​രാ​ജ്യം എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​യും ഖ​ത്ത​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​നം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, കു​റ​ഞ്ഞ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​യ്‌​വാ​ൻ (86.5), ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ (82.8), ജ​പ്പാ​ൻ (80.0) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് 28ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (70.8 സ്കോ​ർ), ഒ​മാ​ൻ 53ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (62.2), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 53ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (62.2), കു​വൈ​ത്ത് 66ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (58.6) ആ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ചി​ക​യാ​യ ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സ്പെ​ൻ​ഡി​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ലും’ ഖ​ത്ത​ർ 19ാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

