Madhyamam
    ക്യു.​എ.​എം.​ആ​ർ.​സി പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി മു​സ്ലിം റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി മു​സ്ലിം റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഷ​മീം കെ. (​പ്ര​സി), ഫാ​രി​സ് എം.​എ​ൻ. (സെ​ക്ര), റ​ഹീ​സ് വി. (​ട്ര​ഷ), ഷാ​ന​വാ​സ് വി. (​വൈ​സ് പ്ര​സി), സി​റാ​ജ് സി.​കെ. (ജോ ​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഉ​മ്മ​ർ പി.​വി., അ​ഷ​റ​ഫ് പി.​കെ., ഉ​സാ​മ ടി.​പി., ന​ബീ​ൽ കെ.​എം., മ​ൻ​സൂ​ർ കെ., ​ഇ​സ്ഹാ​ഖ് അ​ലി ടി.​കെ. എ​ന്നി​വ​രെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലു​ള്ള ടേ​സ്റ്റി വേ ​റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പി.​കെ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​ൻ​സൂ​ർ കോ​റ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മൊ​യ്തു ഗു​രി​ക്ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

