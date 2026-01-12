ക്യു.എ.എം.ആർ.സി പുതിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽവന്നുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ആയഞ്ചേരി മുസ്ലിം റിലീഫ് കമ്മിറ്റി 2026 വർഷത്തെ കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ഷമീം കെ. (പ്രസി), ഫാരിസ് എം.എൻ. (സെക്ര), റഹീസ് വി. (ട്രഷ), ഷാനവാസ് വി. (വൈസ് പ്രസി), സിറാജ് സി.കെ. (ജോ സെക്ര) എന്നിവരെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉമ്മർ പി.വി., അഷറഫ് പി.കെ., ഉസാമ ടി.പി., നബീൽ കെ.എം., മൻസൂർ കെ., ഇസ്ഹാഖ് അലി ടി.കെ. എന്നിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. സൽവ റോഡിലുള്ള ടേസ്റ്റി വേ റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയിൽ മുഹമ്മദലി പി.കെ. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് മൻസൂർ കോറൽ അവതരിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൊയ്തു ഗുരിക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി.
