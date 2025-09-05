Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:15 PM IST

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നു നേ​രെ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ഉ​ട​ൻ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്നും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​ം
    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നു നേ​രെ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    cancel

    ദോ​ഹ: കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ഉ​ട​ൻ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്നും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ധീ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സു​ജി​ത്തി​നും, സം​ഭ​വ​ത്തെ പൊ​തു​ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വ​ർ​ഗീ​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​രി​നും സം​ഘ​ട​ന അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ധൈ​ര്യ​വും ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​ന​ക​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നും സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജൂ​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി​യു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ജി​ത്തി​ന് നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യാ​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ​രെ പോ​കാ​നും സം​ഘ​ട​ന ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:youth congress leaderPoliceQatar Newsprotest against
    News Summary - Protest against police brutality against Youth Congress leader
    Similar News
    Next Story
    X