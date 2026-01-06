Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    6 Jan 2026 8:58 AM IST
    6 Jan 2026 8:58 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം: ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ടു

    നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ
    ദേ​ശീ​യ ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം: ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ടു
    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​നും ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    അ​ൽ ദ​യാ​നി​യും

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​നും ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദ​യാ​നി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​ക, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ ബ​ദ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള പു​തി​യ ക​രാ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഈ ​ബൗ​ദ്ധി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

