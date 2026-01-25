Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:27 PM IST

    'കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സൗ​ഹൃ​ദം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക'

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സൗ​ഹൃ​ദം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​കേ​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ ചേ​രി​തി​രി​വ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര​ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി മ​ത​വി​കാ​രം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​യ മ​തേ​ത​ര​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റ് വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ.​എം. ന​സ​ീർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​ല്ല​വീ​ട​ൻ, മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ, ​ഹ​മീ​ദ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി, ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ ജൗ​ഹ​ർ, ഷ​നീ​ജ് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, അ​ഹ​മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

