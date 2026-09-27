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Madhyamam
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    നിരോധിത മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ പിടികൂടി

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    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    നിരോധിത മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ പിടികൂടി
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    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ലൈ​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട​റു​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ നി​രോ​ധി​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ മ​റൈ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ല​യി​ലാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ട​ൽ​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​കാ​ശ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലൈ​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട​റു​ക​ൾ, നി​രോ​ധി​ത മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​കൂ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ട​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നുമാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Prohibited fishing gear seized
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