Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 1:08 PM IST

    പ്രൊ​ഫ​ലൈ​റ്റ്; പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച

    പ്രൊ​ഫ​ലൈ​റ്റ്; പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്രൊ​ഫ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. ന​വം​ബ​ർ 27 വ്യാ​ഴം വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക് ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ വി.​ഐ.​പി റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘എ.​ഐ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ നൈ​തി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി​യു​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​താ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ​ത, നീ​തി, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം, മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത സ​മീ​പ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നൈ​തി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ.​ഐ. കാ​ല​ഘ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ചി​ന്ത​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും 6000 4485 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
