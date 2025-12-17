Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:28 PM IST

    ഹാ​ജി​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം

    ഹാ​ജി​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം
    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 11ാമ​ത് ഹാ​ജി​ക്ക

    മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​നാ​മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്

    സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 11ാമ​ത് ഹാ​ജി​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ക​ഞ്ചാ​ണി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 2015 മു​ത​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വ​ർ​ഷം​തോ​റും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മ​ത്സ​രം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. 13 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 245 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ യു​വ​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ഐ​ശ് സി​ങാ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ധ​ർ​മ​രാ​ജ് കു​മാ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ പ​ദ്മ​ജ ഒ​റു​ഗ​ണ്ടി, ജ​യ​ശ്രീ ശ്രീ​ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ന്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം, വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി, ഹാ​ജി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി മ​ത്സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഹാ​ജി​ക്ക​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​സാ​ദ് ഗാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, മു​ൻ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡേ​വി​സ് എ​ട​ക്ക​ല​ത്തൂ​ർ, അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ണി ഭാ​ര​തി, ശ​ങ്ക​ർ ഗൗ​ഡ്, നീ​ലാം​ബ​രി, മി​നി സി​ബി, അ​മ​ർ​വീ​ർ സി​ങ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സ​തീ​ഷ് വി. ​എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Essay Writing CompetitionQatar Newsprize distributiongulf news malayalam
