Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതടവുകാരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 5:36 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 5:46 PM IST

    തടവുകാരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി 'സൂം' ആപ്പിലൂടെ വാങ്ങാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് നാളെ തുടക്കം
    news
    cancel

    ദോഹ: ഖത്തറിലെ തടവുകാർ നിർമിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പീനൽ ആൻഡ് കറക്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 'സൂം' (Sooum) എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്പിലൂടെ ജൂലൈ 19 ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തടവുകാരുടെ പുനരധിവാസവും അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ശേഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisonersproductsonline sale
    News Summary - Prisoners products can now be purchased through the 'Soum' app
    Similar News
    Next Story
    X