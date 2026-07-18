തടവുകാരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി 'സൂം' ആപ്പിലൂടെ വാങ്ങാം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 July 2026 5:36 PM IST
Updated Ondate_range 18 July 2026 5:46 PM IST
തടവുകാരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി 'സൂം' ആപ്പിലൂടെ വാങ്ങാംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Prisoners products can now be purchased through the 'Soum' app
ദോഹ: ഖത്തറിലെ തടവുകാർ നിർമിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പീനൽ ആൻഡ് കറക്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 'സൂം' (Sooum) എന്ന ഓണ്ലൈന് ആപ്പിലൂടെ ജൂലൈ 19 ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തടവുകാരുടെ പുനരധിവാസവും അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ശേഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story