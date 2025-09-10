Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    10 Sept 2025 9:25 PM IST
    10 Sept 2025 9:25 PM IST

    ഇസ്രായേൽ അക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

     നരേന്ദ്ര മോദി

    ദോഹ: ഇസ്രായേൽ അക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുമായി സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരം ലംഘിച്ചതിനെ അപലപിക്കുന്നതായും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കണമെന്നും എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രധാമനമന്ത്രി കുറിച്ചു. മേഖലയിൽ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കും വേണ്ടി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുമെന്നും എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

    Prime Minister Gulf News Qatar News Israeli attack
