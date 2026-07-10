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    Qatar
    Posted On
    date_range 10 July 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 9:07 AM IST

    പ്രധാനമന്ത്രി യു.എൻ ഹൈക്കമീഷണറുമായി ചർച്ച നടത്തി

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    https://www.madhyamam.com/tags/qatar-prime-minister
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    പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി അഭയാർഥികൾക്കുള്ള യു.എൻ ഹൈക്കമീഷണർ ഡോ. ബർഹാം സാലിഹുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു 

    ദോഹ: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി അഭയാർഥികൾക്കുള്ള യു.എൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഡോ. ബർഹാം സാലിഹുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഖത്തർ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹവുമായി

    ഖത്തറും യു.എൻ ഹൈകമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിലയിരുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തതായി ഖത്തർ ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

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    TAGS:Gulf Newsqatar prime ministerQatar NewsUN High Commissioner
    News Summary - Prime Minister holds talks with UN High Commissioner
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