    Qatar
    Posted On
    1 Oct 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 7:48 AM IST

    പ്രീമിയം ഗ്രേഡ്, സൂപ്പർ പെട്രോളിന്റയും വിലയിൽ വർധന

    പ്രീമിയം ഗ്രേഡ്, സൂപ്പർ പെട്രോളിന്റയും വിലയിൽ വർധന
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്രീ​മി​യം ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും സൂ​പ്പ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന്റ​യും വി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്രീ​മി​യം ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് 2 റി​യാ​ലാ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത് 1.95 ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സൂ​പ്പ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന് 0.05 വ​ർ​ധി​ച്ച് ലി​റ്റ​റി​ന് വി​ല 2.05 റി​യാ​ൽ ആ​യി. ​അ​തേ​സ​മ​യം ഡീ​സ​ലി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ ലി​റ്റ​റി​ന് 2.05 റി​യാ​ൽ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ തു​ട​രും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ വി​ല​വി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​റു​ള്ള​ത്.

