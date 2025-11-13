Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:11 PM IST

    മഴക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥന ഇന്ന്; അമീർ ലുസൈലിൽ പ​ങ്കെടുക്കും

    മഴക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥന ഇന്ന്; അമീർ ലുസൈലിൽ പ​ങ്കെടുക്കും
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‍ലാം മ​ത വി​ശ്വാ​സ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​യ ‘ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ്’ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി. പ​ള്ളി​ക​ളും മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ 124 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.04ന് ​ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ക്കും. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ലു​സൈ​ലി​ലെ മൈ​താ​നി​യി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ​‘ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ്’ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ഖാ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ര​ൾ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ഴും മ​ഴ​യെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​മ്പോ​ഴും മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ​സ്കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സ സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ് ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

