Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:14 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വ​ര്‍ക്ക​ല മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​ന്‍

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വ​ര്‍ക്ക​ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: വ​ർ​ക്ക​ല ടി.​എ​സ് ക​നാ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ജോ​ലി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വ​ര്‍ക്ക​ല മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ മ​ണ​ല്‍ ഖ​ന​ന​വും അ​തു​മൂ​ലം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ തീ​രം ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നും ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​നി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ര്‍ ഹ​നീ​ഫ, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍, അം​ലാ​ദ് ക​മാ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അം​ലാ​ദ് ക​മാ​ലി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഷ​ഫീ​ഖ് സ​ലീ​മി​നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും സ​ഫ​റി​നെ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf NewsconventionPravasi WelfareQatar News
