    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:49 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ -നോ​ര്‍ക്ക ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ -നോ​ര്‍ക്ക ക്യാ​മ്പ്
    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ​ര്‍വി​സ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​നും നോ​ര്‍ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി ഉം​ഗു​വൈ​ലി​ന​യി​ലെ ത​ണ​ല്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍സി​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.നോ​ര്‍ക്ക സെ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ വാ​ഴേ​രി വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഷാ​ന​വാ​സ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ന ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി.ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​ച്ച് യാ​സ​ര്‍, ഷ​രീ​ഫ് മാ​മ്പ​യി​ല്‍, റി​യാ​സ് കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ര്‍ വേ​ളം, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, കെ.​സി. ഷാ​ക്കി​ര്‍, ബ​ഷീ​ര്‍ കൊ​മ്മി​ണി, എം.​എ​ന്‍. അ​ബ്ദു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പീ​ടി​യേ​ക്ക​ല്‍, ഷ​ക്കീ​ല്‍ വാ​ഴേ​രി, ജ​സീം വാ​ഴേ​രി, ത​സ്നീം വാ​ണി​മേ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

