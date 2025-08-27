Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    27 Aug 2025 2:39 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:39 PM IST

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം; മാ​തൃ​ക​യു​മാ​യി വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ

    pravasi welfare activities
    ത​കാ​ഫു​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ.

    നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​യാ​യ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്, ഭീ​മ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ ത​കാ​ഫു​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നൂ​റ്റ​മ്പ​തോ​ളം പേ​രെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കാ​ഞ്ചാ​നി ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി ഭാ​ര​തി, എം.​സി. മെം​ബ​ർ ഖാ​ജാ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ.​എം. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷം​സീ​ർ വെ​ങ്ക​പ്പെ​റ്റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഹി​ദ് സി.​പി., ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എം. റാ​ഹി​ൽ, ഷാ​നി​ബ് വാ​രി​പ​റ​മ്പ​ത്ത്, നി​സാ​ർ പ​റെ​മ്മ​ൽ, പ​റ​മ്പി​ൽ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​ധി​നി​ധി സി.​പി. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

